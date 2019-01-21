За последнюю неделю гриппом во Владимирской области заболело 13 человек
За последнюю неделю ( с 14 по 20 января) заболело 9 196 человек, среди них 5 913 дети. Показатель заболеваемости составил 66,70 на 10 тысяч населения, что выше уровня недельного эпидемического порога на 16,2%.
Во Владимире в больницы обратилось 3 362 человека, среди них 3 204 ребенка. Превышение эпидпорога на 45%.
- На третьей неделе вирус гриппа А(Н3N2) определен у 4 человек, грипп A(H1N1) определен у 9 человек. Также выделяются вирусы парагриппа и РС-инфекции, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмече во Владимире, в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах.
На прошедшей неделе в городе Владимире по приказу директора образовательного учреждения были закрыты СОШ №2 (3 класса) и СОШ №36 (2 класса).