За последнюю неделю гриппом во Владимирской области заболело 13 человек

СЕГОДНЯ 14:29 2019-01-21T14:29:10+03:00

Эпидпорог превышен и по ОРВИ

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За последнюю неделю ( с 14 по 20 января) заболело 9 196 человек, среди них 5 913 дети. Показатель заболеваемости составил 66,70 на 10 тысяч населения, что выше уровня недельного эпидемического порога на 16,2%.

Во Владимире в больницы обратилось 3 362 человека, среди них 3 204 ребенка. Превышение эпидпорога на 45%.

- На третьей неделе вирус гриппа А(Н3N2) определен у 4 человек, грипп A(H1N1) определен у 9 человек. Также выделяются вирусы парагриппа и РС-инфекции, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмече во Владимире, в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах.

На прошедшей неделе в городе Владимире по приказу директора образовательного учреждения были закрыты СОШ №2 (3 класса) и СОШ №36 (2 класса).