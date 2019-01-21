У жительницы Карабанова изъяли 15 килограммов сала
Женщина не сумела предоставить документов
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Областное управление Россельхознадзора продолжает проверять продукты. Во время внеплановой проверки у предпринимательницы из Карабаново нашли 15 кг соленого и копченого сала.
Женщина не смогла предоставить на него необходимые документы. Поэтому сало пришлось изъять и уничтожить.
На предпринимательницу составили протокол об административном правонарушении. Она должна заплатить штраф - 20 тысяч рублей.