У жительницы Карабанова изъяли 15 килограммов сала

СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-21T14:06:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Областное управление Россельхознадзора продолжает проверять продукты. Во время внеплановой проверки у предпринимательницы из Карабаново нашли 15 кг соленого и копченого сала.

Женщина не смогла предоставить на него необходимые документы. Поэтому сало пришлось изъять и уничтожить.

На предпринимательницу составили протокол об административном правонарушении. Она должна заплатить штраф - 20 тысяч рублей.