В Киржаче впервые пройдет фестиваль аргуновской резьбы

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-21T13:49:16+03:00

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26-27 января в Киржаче впервые пройдёт фестиваль аргуновской резьбы «Киржачский наличник». Участниками мероприятия станут мастера из Владимира, Суздаля, Москвы, Чувашской Республики, а также потомственные киржачские плотники-аргуны.

Основная идея фестиваля - формирование интереса к народным промыслам и мастерству народных умельцев. На фестивале ланируется создать «Деревянный городок» – очередной арт-объект, привлекающий внимание как жителей города, так и туристов.

Аргуновская резьба по дереву – старинное ремесло, которое ещё два века назад прославляло Владимирскую область. Былинно-сказочные драконы, берегини и обереги, добрые домовые и диковинные птицы, русалки и сегодня украшают фасады деревянных домов Киржача и Киржачского района.

В городе собрана выставка-экспозиция из более 80 фотографий уникальных наличников киржачской земли и нескольких оригинальных экспонатов для Мини-музея наличника. Это единственный в области музей наличника под открытым небом, доступный для бесплатного посещения.