Владимирцев просят помочь в создании "Дороги памяти"

СЕГОДНЯ 13:40 2019-01-21T13:40:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В главном храме Вооруженных Сил России планируется разместить интерактивную экспозицию с базой данных об участниках Великой Отечественной войны. По периметру храмового комплекса построят галерею «Дорога памяти», где на основе специальных технологий будут представлены имена и фотографии участников сражений.

Военные комиссариаты просят жителей города оказать содействие и до 1 февраля принести имеющиеся в семейном архиве фотографии родственников - ныне здравствующих участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих во Владимире, тех, кто вернулся с войны в город Владимир и ушел из жизни после 9 мая 1945 года, а также воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 1941года по 9 мая 1945 года, призванных в ряды Красной Армии военным комиссариатом города Владимира.

Фотографии с портретами родственников можно принести по следующим адресам:

- военный комиссариат Октябрьского и Фрунзенского районов (ул. Карла Маркса д.10, каб. № 6 (пн -чт с 8 до 12 и с 13 до 16 ч., пт- с 8 до 12 и с 13 до 15 ч.);

- администрация Фрунзенского района (ул. Добросельская, д. 175), каб.15, 16, 19 (с 8.30 до 17 ч) и администрация Октябрьского района ( ул. Большая Московская, д. 44)

- военный комиссариат Ленинского района, (ул. Стрелецкая, д.64 ), пн -чт с 8 до 12 и с 13 до 16 ч., пт- с 8 до 12 и с 13 до 15 ч.);

- КТОСы по месту жительства.