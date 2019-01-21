Анастасия Хомячкова представит Владимирскую область на Кубке Европы по самбо

СЕГОДНЯ 13:27 2019-01-21T13:27:21+03:00

Соревнования пройдут в сентябре в Праге

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Спортсменка из Юрьев-Польского Анастасия Хомячкова отправится на Кубок Европы по самбо по итогам первенства России по самбо среди юниоров и юниорок до 23-х лет.

Эти соревнования проходили с 16 по 19 января в городе Кстово Нижегородской области.На первенстве Хомячкова выступала в весовой категории до 72 кг и досрочно одержала три победы.

Кубок Европы по самбо будет проходить 13-16 сентября в Праге (Чехия).