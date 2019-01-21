Анастасия Хомячкова представит Владимирскую область на Кубке Европы по самбо
Соревнования пройдут в сентябре в Праге
фото предоставлено департаментом спорта
Изменить размер текста:
Спортсменка из Юрьев-Польского Анастасия Хомячкова отправится на Кубок Европы по самбо по итогам первенства России по самбо среди юниоров и юниорок до 23-х лет.
Эти соревнования проходили с 16 по 19 января в городе Кстово Нижегородской области.На первенстве Хомячкова выступала в весовой категории до 72 кг и досрочно одержала три победы.
Кубок Европы по самбо будет проходить 13-16 сентября в Праге (Чехия).