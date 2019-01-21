Владимирский спортсмен стал чемпионом России по греко-римской борьбе

СЕГОДНЯ 13:21 2019-01-21T13:53:56+03:00

Этот титул он завоевал уже второй раз подряд

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Чемпионат по греко-римской борьбе проходил в Калининграде с 18 по 21 января. В нем приняли участие более 400 человек из всех регионов России. Владимирскую область представляли пять спортсменов.

Аспирант Института физической культуры и спорта ВлГУ Абуязид Манцигов провел финальный поединок 20 января и подтвердил свой статус чемпиона России в весовой категории до 72 кг. Он победил спортсмена из Красноярского края Адама Курака со счетом 7:1.

Подготовкой спортсмена занимается заслуженный тренер РФ, главный тренер Федерации спортивной борьбы Владимирской области, профессор кафедры физического воспитания и спорта ВлГУ Надир Магомедов. Он отметил, что на чемпионате России Абуязид Манцигов лидировал во всех поединках и становился лучшим с большим перевесом в счете.

Еще один владимирский спортсмен Магомед Ярбилов взял на чемпионате "бронзу".