2019-01-21T13:10:27+03:00
Происшествия

Во Владимире мать обвиняемого за разврате несовершеннолетних отдала адвокату 2,5 миллиона рублей

А тот просто присвоил деньги себе
Артём Черепанов
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Жительница Владимира заплатила бывшему адвокату 2 миллиона 400 тысяч рублей за то, чтобы тот "отмазал" ее сына от уголовного наказания. За четыре месяца дело так и не сдвинулось с мертвой точки, и тогда женщина пошла в полицию. Следственный комитет возбудил против адвоката уголовное дело. Недавно его расследовали и направили в суд.

За помощью в 34-летнем адвокату женщина обратилась в марте прошлого года. Ее сына обвиняли в развратных действиях в отношении несовершеннолетних в интернете. Защитник заявил, что у него есть связи среди медиков, и за хорошие деньги он готов организовать медицинское обследование подзащитного и передать деньги законным представителям потерпевших в качестве моральной компенсации.

Женщина полностью доверяла адвокату и платила немалые деньги. К концу июля 2018 года натекло уже два миллиона рублей. Но дело не двигалось с мертвой точки. Поняв, что защитник воспользовался материнским чувствами и просто присвоил деньги, женщина написала заявление в полицию. 29 августа мужчину задержали сотрудники ФСБ по Владимирской области при передаче 400 тысяч рублей. Адвокатская палата Владимирской области с 10 сентября 2018 года по личному заявлению прекратила адвокатский статус обвиняемого.

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