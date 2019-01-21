Владимирская прокуратура требует закрыть незаконный торговый центр на Чайковского

СЕГОДНЯ 11:42 2019-01-21T11:42:53+03:00

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Скандально известный торговый центр «Куб» на улице Чайковского рядом с таксопарком - классический пример того, как можно плевать на запреты мэрии и суда. Посмотрим, как пойдет дело с иском прокуратуры.

«Куб» был построен несколько лет назад с серьезными нарушениями - разрешение на строительство было выдано на двухэтажное здание существенно меньшей площади. Как только выяснилось, что здание вышло за пределы разрешенного, мэрия Владимира попыталась пресечь безобразие - сначала выдвигала требования, потом обращалась в суд. Все судебные иски были выиграны, но на ситуацию это никак не повлияло - признанный самовольной постройкой «Куб» был закончен, отделан «под ключ» и сдается арендатором. Сейчас там располагаются строительные магазины.

Теперь в дело вмешалась прокуратура. Сноса здания добиться, видимо, все уже отчаялись, поэтому прокуратура Владимира обратилась в суд с иском о запрете эксплуатировать здание. 17 января Ленинской районный суд исковые требования удовлетворил. Решение пока в законную силу не вступило, но как только вступит - в течение 10 дней - все магазины должны быть закрыты, а арендаторы выселены.

Посмотрим...