2019-01-21T11:26:34+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ расширяет продуктовую линейку и предлагает клиентам два продукта, которые теперь можно оформить в долларах США: дебетовую накопительную карту «Копилка» и накопительный счет.

Максимальная процентная ставка по карте «Копилка», открытой в долларах США, согласно тарифному плану «Ежемесячный», составляет 0,7% годовых. «Копилка» – дебетовая карта с повышенным доходом на минимальный остаток средств. Оформить и получить неименную карту можно в офисе Банка УРАЛСИБ непосредственно в день обращения.

Также теперьв долларах США можно оформить накопительный счет, открываемый в составе пакетов услуг «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет». Максимальная ставка по счету в долларах США составляет 1% годовых (тарифный план «Прайвет»). Проценты начисляются ежемесячно на минимальную сумму остатка средств, находящегося на счете в течение всего процентного периода с даты открытия счета.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями открытия и обслуживания счетов можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Киржаче впервые пройдет фестиваль аргуновской резьбы
Владимирцев просят помочь в создании "Дороги памяти"
Анастасия Хомячкова представит Владимирскую область на Кубке Европы по самбо
Владимирский спортсмен стал чемпионом России по греко-римской борьбе
Во Владимире мать обвиняемого за разврате несовершеннолетних отдала адвокату 2,5 миллиона рублей
Владимирская прокуратура требует закрыть незаконный торговый центр на Чайковского
Из-за строительства ВСМ «Москва-Казань» владимирцы могут остаться без «Ласточек» и «Стрижей»
Житель Гороховца собрал урожай наркотиков
Ковровчанка из ревности напала на возлюбленного
Областные власти хотят вернуть платеж от Владимирводоканала в единую квитанцию с капремонтом
Пожарные спасли двух людей на пожаре в Юрьев-Польском
Владимирец умер за рулем и насмерть сбил пешехода
Житель Юрьев-Польского украл у товарища деньги из куртки
Во Владимире собираются потратить за шесть лет 137 миллионов рублей на муниципальные памятники
Владимир Сипягин провел крещенскую ночь в Спасо-Преображенском монастыре
Во Владимирской области окунулись в прорубь в Крещенскую ночь 21 тысяча человек
Теплоснабжение в районе улицы Луначарского
В Судогодском районе столкнулись автобус и легковушка - есть пострадавшие
В Коврове женщину будут судить за убийство из самообороны
Ковровчанин вымогал деньги у приятеля
Гороховчанина, зверски расправившегося с приятелем, отправили за решетку
Парк "Дружба" приглашает покататься на маламутах и хаски
В больницах Владимирской области будут делать прививки против кори всем желающим
Во Владимирской области введен режим повышенной готовности
Владимир Сипягин окунется в крещенскую прорубь в Муроме
В областном центре выберут "Владимирскую книгу года" - 2018