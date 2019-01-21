2019-01-21T10:49:58+03:00
Общество

Из-за строительства ВСМ «Москва-Казань» владимирцы могут остаться без «Ласточек» и «Стрижей»

Одобрено строительство первого этапа магистрали - до Гороховца
Анна ДЕКТЯРЕВА
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17 января на совещании у вице-премьера Максима Акимова одобрено строительство первого участка высокоскоростной магистрали МоскваКазань — от Московской области до Гороховца. Об этом сообщает «Коммерсант». На это, по данным издания, будет выделено 200 миллиардов рублей из бюджета. РЖД также вложат в проект 200 миллиардов рублей. Остальные средства - всего понадобится около 620 миллиардов - должен внести концессионер, который пока не назван.

Строительство должно начаться уже в этом году. Затем дорога будет продлена до Нижнего Новгорода Первые поезда должны выйти на линию в 2024 году. После этого, по прогнозам, будет перераспределен поток пассажиров - основная часть поедет от Москвы до Нижнего Новгорода по новой магистрали. А привычные нам «Ласточки» и «Стрижи» со старых путей исчезнут.

Для владимирцев это означает, что они окажутся практически отрезанными от Москвы и Нижнего Новгорода. Ситуация станет хуже, чем в 90-е годы. Дело в том, что владимирский вокзал планируется построить за городом, в Суздальском районе. Даже если муниципалитет позаботится о транспорте (хотя это очень затратно), чисто физически почти из всех районов Владимира туда будет добираться больше часа. И тут уже не спасет то, что вместо 1 часа 40 минут поезда до Москвы будут идти лишь час (примерно столько и до Нижнего Новгорода).

Владимирцам останутся со старого вокзала экспресс (раз в сутки, 2 часа 40 минут в пути) и электрички (3 раза в сутки, 3,5 часа в пути). Сейчас с «Ласточками» и «Стрижами» получается около 10 рейсов в день.

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