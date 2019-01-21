Житель Гороховца собрал урожай наркотиков

СЕГОДНЯ 10:32 2019-01-21T10:32:39+03:00

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Сорокачетырехлетний гороховчанин в начале сентября прошлого года нашел дикорастущее растение, части которого содержат наркотические вещества. Собрав урожай, мужчина обработал не менее 377,4 грамма растения и получил наркотик. Продавать запрещенное вещество горожанин не планировал, собирался использовать его сам, а до лучших времен хранил его у себя в гараже. Мужчине предъявили обвинение в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, частей растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере. Учитывая признание вины и другие смягчающие обстоятельства, Гороховецкий районный суд не стал отправлять гороховчанина за решетку. Мужчина получил три года условно с испытательным сроком в три года.