Ковровчанка из ревности напала на возлюбленного

СЕГОДНЯ 10:16 2019-01-21T10:16:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце июня прошлого года жительница Коврова отдыхала у себя дома вместе со своим приятелем. Но мирный вечер обернулся бурной ссорой: женщина обвинила возлюбленного в неверности, а он отрицал свою вину, уверяя, что она все придумала. Но успокоить хозяйку квартиры ему не удалось. Убежденная в измене друга, она взяла на кухне нож и воткнула его в живот гостю, повредив печень и желудок. Мужчина выжил, хотя и попал в больницу, а ковровчанке предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия. Дело направлено в Ковровский городской суд.