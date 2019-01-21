Областные власти хотят вернуть платеж от Владимирводоканала в единую квитанцию с капремонтом

СЕГОДНЯ 09:56 2019-01-21T09:56:31+03:00

Врио вице-губернатора Александр Байер выступил за то, чтобы все платежи были в одной бумажке

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На общественном совете при губернаторе по вопросам ЖКХ вновь был поднят вопрос о недавнем разделении платежей "Владимирводоканала" и фонда капремонта. Областные власти остались в недоумении от того, что водоканал решил присылать свои платежи отдельно.

Об этом заявил и губернатор Владимир Сипягин, и врио вице-губернатора Александр Байер. Последний вовсе сказал, что область продолжит работу по созданию единой квитанции. И постарается разобраться в причинах ссоры ЕРИЦ и водоканала. Возможно, после этого платежи вновь объединят.

- Дело в удобстве жителей, - сказал Александр Байер. - По всей стране, идет процесс объединения всех платежей в один, поэтому мы соответственно стратегический тренд не могли обойти стороной. Мы тоже будет делать единую квитанцию.