Областные власти хотят вернуть платеж от Владимирводоканала в единую квитанцию с капремонтом
На общественном совете при губернаторе по вопросам ЖКХ вновь был поднят вопрос о недавнем разделении платежей "Владимирводоканала" и фонда капремонта. Областные власти остались в недоумении от того, что водоканал решил присылать свои платежи отдельно.
Об этом заявил и губернатор Владимир Сипягин, и врио вице-губернатора Александр Байер. Последний вовсе сказал, что область продолжит работу по созданию единой квитанции. И постарается разобраться в причинах ссоры ЕРИЦ и водоканала. Возможно, после этого платежи вновь объединят.
- Дело в удобстве жителей, - сказал Александр Байер. - По всей стране, идет процесс объединения всех платежей в один, поэтому мы соответственно стратегический тренд не могли обойти стороной. Мы тоже будет делать единую квитанцию.