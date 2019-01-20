Пожарные спасли двух людей на пожаре в Юрьев-Польском

СЕГОДНЯ 15:19 2019-01-20T15:19:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 19 января пожарным поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в многоквартирном одноэтажном доме в Юрьев-Польском на улице Связистов, дом 5.

Пожарные прибыли на место уже через несколько минут. Пожар был в одной из 12 квартир, но огонь охватил кровлю всего дома. Спасателям удалось спасти из горящей квартиры двух человек - мужчину и женщину, всего же из дома эвакуировали 13 человек. Мужчина к моменту приезда спасателей уже надышался дымом и потерял сознание.

Спасенных людей пожарные передали бригаде “скорой” помощи. Причины пожара устанавливаются.