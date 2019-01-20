2019-01-20T15:19:39+03:00
Происшествия

Пожарные спасли двух людей на пожаре в Юрьев-Польском

Один из жителей дома уже потерял сознание, надышавшись дымом
Артем Бердник
Поделиться:
..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:

Днем 19 января пожарным поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в многоквартирном одноэтажном доме в Юрьев-Польском на улице Связистов, дом 5.

Пожарные прибыли на место уже через несколько минут. Пожар был в одной из 12 квартир, но огонь охватил кровлю всего дома. Спасателям удалось спасти из горящей квартиры двух человек - мужчину и женщину, всего же из дома эвакуировали 13 человек. Мужчина к моменту приезда спасателей уже надышался дымом и потерял сознание.

Спасенных людей пожарные передали бригаде “скорой” помощи. Причины пожара устанавливаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирец умер за рулем и насмерть сбил пешехода
Житель Юрьев-Польского украл у товарища деньги из куртки
Во Владимире собираются потратить за шесть лет 137 миллионов рублей на муниципальные памятники
Владимир Сипягин провел крещенскую ночь в Спасо-Преображенском монастыре
Во Владимирской области окунулись в прорубь в Крещенскую ночь 21 тысяча человек
Теплоснабжение в районе улицы Луначарского
В Судогодском районе столкнулись автобус и легковушка - есть пострадавшие
В Коврове женщину будут судить за убийство из самообороны
Ковровчанин вымогал деньги у приятеля
Гороховчанина, зверски расправившегося с приятелем, отправили за решетку
Парк "Дружба" приглашает покататься на маламутах и хаски
В больницах Владимирской области будут делать прививки против кори всем желающим
Во Владимирской области введен режим повышенной готовности
Владимир Сипягин окунется в крещенскую прорубь в Муроме
В областном центре выберут "Владимирскую книгу года" - 2018