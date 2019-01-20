Пожарные спасли двух людей на пожаре в Юрьев-Польском
Один из жителей дома уже потерял сознание, надышавшись дымом
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Днем 19 января пожарным поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в многоквартирном одноэтажном доме в Юрьев-Польском на улице Связистов, дом 5.
Пожарные прибыли на место уже через несколько минут. Пожар был в одной из 12 квартир, но огонь охватил кровлю всего дома. Спасателям удалось спасти из горящей квартиры двух человек - мужчину и женщину, всего же из дома эвакуировали 13 человек. Мужчина к моменту приезда спасателей уже надышался дымом и потерял сознание.
Спасенных людей пожарные передали бригаде “скорой” помощи. Причины пожара устанавливаются.