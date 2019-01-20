Владимирец умер за рулем и насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 14:20 2019-01-20T14:22:10+03:00

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Ужасная трагедия, забравшая жизни двух людей, произошла днем 19 января на Верхней Дуброве. Очевидцы рассказывают, что мужчина на машине спокойно проезжал около 33-го дома, как вдруг вдавил педаль газа в пол, сбил прохожего и протащил его практически до стены другого дома. На их пути встала куча сугроба. Позднее выяснилось, что оба погибли.

В УМВД России по Владимирской области сообщили, что водитель Great Wall внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание за рулем. Как следствие, допустил выезд на тротуар, где и сбил пожилого прохожего. Оба скончались до приезда “скорой” помощи. По предварительной информации, у водителя случился инсульт.