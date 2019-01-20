2019-01-20T12:51:27+03:00
Происшествия

Житель Юрьев-Польского украл у товарища деньги из куртки

По его словам, он случайно надел чужую куртку
Артем Бердник
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11 января в полицию по Юрьев-Польскому району обратился 25-летний местный житель, заявивший, что у него украли 9000 рублей. Молодой человек пояснил, что заметил пропажу денег после встречи со своими друзьями.

Полицейским удалось быстро задержать подозреваемого, им оказался 27-летний знакомый потерпевшего. Он объяснил, что собираясь домой, случайно надел чужую куртку, в которой были деньги. Куртку вернул, а вот деньги решил оставить себе.

Деньги вернули владельцу, а против его товарища была возбуждено уголовное дело, - сообщают в УМВД России по Владимирской области.

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