Житель Юрьев-Польского украл у товарища деньги из куртки
По его словам, он случайно надел чужую куртку
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11 января в полицию по Юрьев-Польскому району обратился 25-летний местный житель, заявивший, что у него украли 9000 рублей. Молодой человек пояснил, что заметил пропажу денег после встречи со своими друзьями.
Полицейским удалось быстро задержать подозреваемого, им оказался 27-летний знакомый потерпевшего. Он объяснил, что собираясь домой, случайно надел чужую куртку, в которой были деньги. Куртку вернул, а вот деньги решил оставить себе.
Деньги вернули владельцу, а против его товарища была возбуждено уголовное дело, - сообщают в УМВД России по Владимирской области.