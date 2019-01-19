Во Владимире собираются потратить за шесть лет 137 миллионов рублей на муниципальные памятники

СЕГОДНЯ 16:13 2019-01-19T16:13:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Программа разрабатывалась в 2018 году, но подписана только в начале текущего года. По ней на восемь памятников, находящихся в муниципальной собственности до 2024 года планируется потратить около 137 миллионов рублей городского бюджета.

Средства распределены следующим образом: в 2019 году - будет потрачено 560 тысяч рублей, в 2020 - 13 миллионов, в 2021 - 17,5 миллиона, в 2022 - 36 миллионов, в 2023 - 50 миллионов и в 2024 году - 20 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на реставрацию объектов.

Речь идет о таких памятниках, как Дом офицеров, дом купца Васильева на улице Гагарина, в котором в 1941-1942 годах находился штаб Владимирского стрелкового батальона. Кроме того, планируется отремонтировать бывшее здание женской гимназии на улице Дворянской, три здания на улице Большой Московской, а также дом, расположенный в Спортивном переулке, в котором в марте 1917 года жили политические узники Владимирской каторжной тюрьмы.