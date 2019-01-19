Владимир Сипягин провел крещенскую ночь в Спасо-Преображенском монастыре

СЕГОДНЯ 14:40 2019-01-19T14:40:20+03:00

А после трижды окунулся в ледяную купель на Оке на городской набережной

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Сразу после губернаторского приёма в честь дня российской печати глава Владимирской области Владимир Сипягин выехал в Муром. Здесь он посетил Спасо-Преображенский монастырь, где встретился с епископом Муромским и Вязниковским Нилом.

Губернатор обсудил с владыкой Нилом место возведения кафедрального собора в Муроме, а также вопросы выделения леса для строительства сельских храмов и перспектив православного патриотического лагеря в Гороховце. Затем Владимир Сипягин трижды окунулся в ледяную купель на Оке на городской набережной.

Главу региона во время визита сопровождали член Совета Федерации Александр Пронюшкин и глава округа Муром Евгений Рычков. С мэром города у Губернатора состоялась отдельная рабочая встреча, в ходе которой обсуждались перспективы развития Мурома.