Владимир Сипягин провел крещенскую ночь в Спасо-Преображенском монастыре
Сразу после губернаторского приёма в честь дня российской печати глава Владимирской области Владимир Сипягин выехал в Муром. Здесь он посетил Спасо-Преображенский монастырь, где встретился с епископом Муромским и Вязниковским Нилом.
Губернатор обсудил с владыкой Нилом место возведения кафедрального собора в Муроме, а также вопросы выделения леса для строительства сельских храмов и перспектив православного патриотического лагеря в Гороховце. Затем Владимир Сипягин трижды окунулся в ледяную купель на Оке на городской набережной.
Главу региона во время визита сопровождали член Совета Федерации Александр Пронюшкин и глава округа Муром Евгений Рычков. С мэром города у Губернатора состоялась отдельная рабочая встреча, в ходе которой обсуждались перспективы развития Мурома.