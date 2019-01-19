Во Владимирской области окунулись в прорубь в Крещенскую ночь 21 тысяча человек
В ночь с 18 на 19 января во Владимирской области православные участвовали в крещенских купаниях. В 91 населенном пункте Владимирской области на 166 купелях окунулись в воду более 21 тысячи жителей 33 региона, сообщает пресс-служба областного УМВД.
В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан во время мероприятий было задействовано 490 сотрудников органов внутренних дел, 57 сотрудников Росгвардии, 36 сотрудников частных охранных организаций, 114 народных дружинников и 21 казак. Всего 718 человек.
При проведении мероприятий групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено, сообщают в ведомстве.