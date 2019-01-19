Во Владимирской области окунулись в прорубь в Крещенскую ночь 21 тысяча человек

СЕГОДНЯ 12:16 2019-01-19T12:17:45+03:00

За порядком на купелях следили 718 человек

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В ночь с 18 на 19 января во Владимирской области православные участвовали в крещенских купаниях. В 91 населенном пункте Владимирской области на 166 купелях окунулись в воду более 21 тысячи жителей 33 региона, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан во время мероприятий было задействовано 490 сотрудников органов внутренних дел, 57 сотрудников Росгвардии, 36 сотрудников частных охранных организаций, 114 народных дружинников и 21 казак. Всего 718 человек.

При проведении мероприятий групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено, сообщают в ведомстве.