2019-01-19T09:44:45+03:00
Происшествия

В Судогодском районе столкнулись автобус и легковушка - есть пострадавшие

Это произошло на дороге "Владимир - Гусь-Хрустальный"
Алексей СУХОВ
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предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской областипредоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области
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ДТП произошло рано утром 19 няваря. В 7.40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о аварии в Судогодском районе.

ДТП произошло на 15 километре дороги "Владимир – Гусь–Хрустальный". На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Оказалось, что произошло столкновение автобуса ПАЗ и легкового автомобиля. Имеются пострадавшие в автобусе. Количество пострадавших устанавливается. Но серьезных травм ни у кого нет.

ликвидации последствий ДТП принимало участие 6 человек. Возможно причиной ДТП стала снежная каша на дороге и несоблюдение скоростного режима.

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