В Коврове женщину будут судить за убийство из самообороны

СЕГОДНЯ 09:21 2019-01-19T09:21:52+03:00

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В Ковровский городской суд поступило уголовное дело о превышении пределов необходимой обороны, приведшее к убийству. Судить будут женщину, убившую своего сожителя.

По верссии следователей, в мае 2018 года она вместе с сожителем отмечали очередной "день Бастилии" в своей коммунальной квартире, расположенной в одном из домов по улице Муромской. Находясь под алкогольными парами, пара поссорилась. Мужчина в гневе схкватил любовницу, толкнул ее несколько раз, от чего женщина ударилась о стену. После этого мужчина прижал женщину к стене и начал душить. Женщина испугалась, схватила пока неустановленный предмет и ударила им в голову сожителю.

Может быть и не было бы суда, но женщина после этого взяла в комнате кухонный нож и воткнула его со всей силы в живот. Мужчина умер от полученных травм в центральной городской больнице города Коврова. А следствие расценило действия женщины, как убийство, пусть и совершенное в целях самообороны. Суд еще не начался.