2019-01-18T22:26:44+03:00
Происшествия

Ковровчанин вымогал деньги у приятеля

Молодой человек грозился опозорить знакомого
Ирина Мальцева
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По версии предварительного следствия, в сентябре прошлого года два жителя Коврова встретились около железнодорожных путей неподалеку от озера Гидромуть. Парни поссорились, в ходе разборок один из них побил другого, а потом заставил признаться в распространении наркотиков, сняв это на камеру. Позднее владелец видеозаписи потребовал у знакомого двадцать пять тысяч рублей, угрожая, что иначе всем расскажет, что он торгует запретными веществами. Жертва поверила, что видеозапись действительно обнародуют, в том числе покажут его родителям, и согласился заплатить. Сейчас ковровчанину предъявлено обвинение по части 1 ст. 163 УК РФ – вымогательство, дело передано в Ковровский городской суд для рассмотрения.

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