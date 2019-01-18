Гороховчанина, зверски расправившегося с приятелем, отправили за решетку

СЕГОДНЯ 19:46 2019-01-18T19:46:21+03:00

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Житель Гороховца в августе прошлого года заглянул в гости к знакомому, мужчины выпили вместе, но вскоре совместные посиделки обернулись ссорой. Гость ударил хозяина по лицу, повалил и избил упавшего руками и ногами, а потом привязал ремнем за руку к столу. Вооружившись ножом, он более двадцати раз ударил жертву ножом, в шею, голову, живот и грудь. Пострадавший от полученных ранений и большой кровопотери вскоре скончался у себя дома. Нападавший в судебном заседании уверял, что не совершал убийство, а свою вину признал лишь из страха перед полицейскими. Однако изучив показания свидетелей и материалы дела, суд признал гороховчанина виновным в убийстве, но при вынесении приговора учел смягчающие обстоятельства, в том числе маленького ребенка, которого он должен обеспечивать. В итоге мужчине предстоит провести в колонии десять с половиной лет.