Парк "Дружба" приглашает покататься на маламутах и хаски
Добродушные собаки будут ждать всех желающих в эти выходные
фото предоставлено клубом "Северное сияние"
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19 и 20 января в парке "Дружба" детей и их родителей будут катать на аляскинских маламутах и хаски. Собак привезут из клуба "Северное сияние".
Аккуратно прокатив по хрустящему снегу, питомцы с радостью познакомятся поближе, дадут себя потормошить и обнять. Поделятся своим теплом и жизнелюбием.
Красивые фотографии пополнят ваши альбомы, а положительные эмоции останутся на всю рабочую неделю!
Собаки будут ждать владимирцев на площадке у катка с 12 до 14 часов.