Парк "Дружба" приглашает покататься на маламутах и хаски

СЕГОДНЯ 18:47 2019-01-18T18:47:49+03:00

Добродушные собаки будут ждать всех желающих в эти выходные

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19 и 20 января в парке "Дружба" детей и их родителей будут катать на аляскинских маламутах и хаски. Собак привезут из клуба "Северное сияние".

Аккуратно прокатив по хрустящему снегу, питомцы с радостью познакомятся поближе, дадут себя потормошить и обнять. Поделятся своим теплом и жизнелюбием.

Красивые фотографии пополнят ваши альбомы, а положительные эмоции останутся на всю рабочую неделю!

Собаки будут ждать владимирцев на площадке у катка с 12 до 14 часов.