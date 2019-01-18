В больницах Владимирской области будут делать прививки против кори всем желающим
В связи со вспышкой заболеваемости корью в области департамент здравоохранения принимает дополнительные меры по вакцинации взрослых и детей.
В медицинских организациях региона, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, все желающие смогут привиться от кори, в том числе по субботам.
Если вы или ваш ребенок все же заболели, необходимо срочно вызвать врача на дом. До прихода врача следует свести контакты с родственниками, знакомыми и другими людьми до минимума, а затем сообщить о всех своих контактах за последний 21 день.
При кашле и чихании следует прикрывать рот и нос одноразовым носовым платком или салфеткой, использовать средства защиты органов дыхания (например, маску или марлевую повязку).
Напоминаем, что вакцинация против кори – это единственный и наиболее эффективный способ защитить себя и своих близких от этого заболевания.