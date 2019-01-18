В больницах Владимирской области будут делать прививки против кори всем желающим

СЕГОДНЯ 18:37 2019-01-18T18:38:44+03:00

Вакцинация будет проходить даже по субботам

Изменить размер текста: A A

В связи со вспышкой заболеваемости корью в области департамент здравоохранения принимает дополнительные меры по вакцинации взрослых и детей.

В медицинских организациях региона, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, все желающие смогут привиться от кори, в том числе по субботам.

Если вы или ваш ребенок все же заболели, необходимо срочно вызвать врача на дом. До прихода врача следует свести контакты с родственниками, знакомыми и другими людьми до минимума, а затем сообщить о всех своих контактах за последний 21 день.

При кашле и чихании следует прикрывать рот и нос одноразовым носовым платком или салфеткой, использовать средства защиты органов дыхания (например, маску или марлевую повязку).

Напоминаем, что вакцинация против кори – это единственный и наиболее эффективный способ защитить себя и своих близких от этого заболевания.