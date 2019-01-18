СЕГОДНЯ 17:36 2019-01-18T17:36:41+03:00

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В связи с подготовкой к празднованию Крещения Господня с 10.00 18 января до 18.00 19 января во Владимирской области введен режим повышенной готовности.

Органам управления всех уровней поставлена задача обеспечить безопасность мест проведения мероприятий, посвящённых празднованию Крещения Господня, и устойчивое функционирование объектов электроэнергетики, экономики и объектов жизнеобеспечения населения.

Руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций и организаций рекомендовано провести выполнение мероприятий режима функционирования Повышенной готовности и принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб и систем энергоснабжения.