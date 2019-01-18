Владимир Сипягин окунется в крещенскую прорубь в Муроме

СЕГОДНЯ 15:27 2019-01-18T15:27:41+03:00

Об этом он заявил в заключение своей пресс-конференции

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В ночь с 18 на 19 января губернатор Владимир Сипягин собирается окунуться в крещенскую прорубь. Об этом он заявил в финале своей пресс-конференции, которая состоялась в пятницу. На вопрос журналиста «КП»-Владимир» о том, собирается ли губернатор окунуться в крещенскую иордань, Владимир Сипягин ответил:

- Конечно, собираюсь! Что же я, не православный?

Для того, чтобы окунуться в крещенскую купель, губернатор выбрал Муром, там будут оборудованы иордани на реке Оке.