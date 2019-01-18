В областном центре выберут "Владимирскую книгу года" - 2018

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-18T15:20:29+03:00

Изменить размер текста: A A

26 января в 12.00 во Владимирской областной научной библиотеке состоится церемония награждения победителей и лауреатов IV Областного конкурса «Владимирская книга года»-2018.

Всего на конкурс поступило 131 издание, из которых компетентное жюри отобрало 59 книг.

Выбирать лучшие произведения будут в восьми номинациях: «Владимирский край. История», «Владимирский край. Природа, экология», «Литература по истории религии и церкви во Владимирском крае», «Мемуарная литература», «Литература по искусству», «Художественная литература. Проза», «Художественная литература. Поэзия», «Художественная литература. Книги для детей».

Выбрать лучшую смогут в том числе жители области. Голосование за владимирские книги продлится до 24 января в соответствующим разделе сайта библиотеки и непосредственно в самом учреждении, где также можно увидеть и ознакомиться с произведениями-номинантами.