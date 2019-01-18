2019-01-18T14:14:14+03:00
Общество

Владимирское управление Роспотребнадзора запретило окунаться в озеро Глубокое в Крещение

Вода представляет опасность для здоровья
Алексей СУХОВ
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Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области осуществляется контроль за качеством воды водоемов, организованных для устройства крещенских купелей.

Результаты исследований воды купели у храма Покрова-на-Нерли, о. Семязино и водоема Гусинка по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют нормативам.

В пос. Заклязьменский отбор проб воды не осуществлялся в связи с тем, что на момент взятия проб отсутствовала сама купель. Таким образом, вода в этой купели не проверена.

В озере Глубокое установлено, что вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, что создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний. Главе администрации Владимира направлено предостережение о необходимости установки аншлага с соответствующей информацией.

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