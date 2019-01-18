2019-01-18T14:06:25+03:00
Общество

Владимирские пожарные заняли третье место на соревнованиях в Ярославле

Победитель и призёры были награждены грамотами, медалями, подарочными сертификатами.
Алексей СУХОВ
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17 января в Ярославле проводились «III Зимние соревнования по пожарно-прикладному спорту среди команд юношей и девушек». В них принимали участие ребята в трёх возрастных группах. Возраст участников – от 10 до 16 лет.

Команды представляли города Ярославль, Владимир, Кострому, Вологду, Иваново.

В программе соревнований – преодоление стометровой полосы с препятствиями, подъём по штурмовой лестнице.

В соревнованиях победила команда из Ярославля. Команда из Вологды – на втором месте. Команда из Владимира – на почётном третьем месте.

Фиксировались и индивидуальные результаты. И здесь тоже отличились владимирские ребята. По сумме двоеборья в средней возрастной группе второе место занял Евгений Замараев, а третье место – Максим Ермаков.

Победитель и призёры были награждены грамотами, медалями, подарочными сертификатами.

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