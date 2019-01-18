Ковровский клиентский офис «Энергосбыт Волга» теперь работает и по субботам

СЕГОДНЯ 13:58 2019-01-18T13:58:20+03:00

Изменить размер текста: A A

«Энергосбыт Волга» обращает внимание своих клиентов, что с 1 января 2019 года офис Ковровского территориального отделения компании и клиентский офис «Ковровский» располагаются по новому адресу: 601900, г. Ковров, ул. Первомайская, д. 18 (2-х этажное отдельно стоящее здание, недалеко от ОАО «ЗиД»).

Изменились и часы работы клиентского офиса. Теперь по пятницам он работает с 8.00 до 17.00, а по субботам – с 9.00 до 15.30.

По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефонам:

+7 (49232) 9 - 94 - 88

+7 (49232) 9 - 94 - 81

+7 (49232) 9 - 94 - 90

+7 (49232) 9 - 94 - 97

А также:

+7 910-671-90-59

+7 980-751-91-75

+7 915-760-94-49

+7 910-671-90-60