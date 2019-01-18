Дом-музей Столетовых во Владимире ожидает реставрация

СЕГОДНЯ 13:40 2019-01-18T13:40:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Мемориальный дом-музей Столетовых во Владимире ждёт реставрация. В здании нужно провести целый комплекс работ.

Необходимо сделать фасады, укрепить фундаменты. Кроме того, предстоит разобраться с системой отопления и выровнять полы. Внутри дома предстоит заменить отделочные материалы, окна.

Как рассказала "ГТРК -Владимир" генеральный директор музея Светлана Мельникова, заявку в Министерство культуры уже сделали, проект выполнен. Есть проектно-сметная документация, которая позволяет заказать деньги на ремонт дома Столетовых. Однако говорить о конкретных сроках пока рано.