2019-01-18T13:40:31+03:00
Общество

Дом-музей Столетовых во Владимире ожидает реставрация

Музей ждет финансирования от Министерства культуры
Алексей СУХОВ
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Мемориальный дом-музей Столетовых во Владимире ждёт реставрация. В здании нужно провести целый комплекс работ.

Необходимо сделать фасады, укрепить фундаменты. Кроме того, предстоит разобраться с системой отопления и выровнять полы. Внутри дома предстоит заменить отделочные материалы, окна.

Как рассказала "ГТРК -Владимир" генеральный директор музея Светлана Мельникова, заявку в Министерство культуры уже сделали, проект выполнен. Есть проектно-сметная документация, которая позволяет заказать деньги на ремонт дома Столетовых. Однако говорить о конкретных сроках пока рано.

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