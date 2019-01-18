2019-01-18T13:27:51+03:00
Звезды

Мастер ледяных и песчаных фигур устроит персональную выставку во Владимире

Илья Шанин покажет свои лучшие работы
Алексей СУХОВ
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Владимирский скульптор Илья Шанин, который создает настоящие шедевры изо льда и песка, наконец, устроит персональную выставку в родном городе. Она откроется 25 января в Центре ИЗО.

На выставке можно будет увидеть 40 скульптур 1994 - 2018 годов. Скульптуры выполнены из бронзыс использованием гранита, мрамора.

Пропустить такую выставку точно нельзя! Экспозиция будет работать до 17 февраля.

Напомним, в конце прошлого года Илья Шанин принял участие в голландском фестивале. Он поразил зрителей ледяными скульптурами Гарри Поттера,его патронуса - оленя, а также дементоров

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