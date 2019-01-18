Мастер ледяных и песчаных фигур устроит персональную выставку во Владимире
Илья Шанин покажет свои лучшие работы
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Владимирский скульптор Илья Шанин, который создает настоящие шедевры изо льда и песка, наконец, устроит персональную выставку в родном городе. Она откроется 25 января в Центре ИЗО.
На выставке можно будет увидеть 40 скульптур 1994 - 2018 годов. Скульптуры выполнены из бронзыс использованием гранита, мрамора.
Пропустить такую выставку точно нельзя! Экспозиция будет работать до 17 февраля.
Напомним, в конце прошлого года Илья Шанин принял участие в голландском фестивале. Он поразил зрителей ледяными скульптурами Гарри Поттера,его патронуса - оленя, а также дементоров