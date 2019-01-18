Во Владимире нашли крупную партию «паленой» водки

СЕГОДНЯ 12:55 2019-01-18T12:55:41+03:00

Хозяева дома не смогли предоставить документы, а на бутылках не было акцизы

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Сотрудники Владимирской Прокуратуры совместно с сотрудниками городского управления МВД, специалистами департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области в течение месяца проводили проверку в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В одном из домов, попавших в поле зрение стражей порядка, на улице Мещерская, обнаружили 660 полулитровых бутылок водки «Застолье». На вид водка была похожа на подделку, ко всему прочему к ней не предоставили соответствующие документы, а на части бутылок даже не была акцизы.

В отношении производителей будет возбуждено уголовное дело.