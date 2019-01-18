В Киржаче прокуратура лишила статуса депутата местного политика

СЕГОДНЯ 12:42 2019-01-18T12:42:38+03:00

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Прокуратура Киржачского района проверила декларации об имуществе и доходах местных депутатов и нашла нарушения в документов народного избранника Петра Смирнова. Его лишили статуса депутата.

Прокуратура сообщает, что экс-депутат не подал декларацию за 2017 год в положенный срок.

Петр Смирнов был избран депутатом киржачского горсовета в 2015 году от партии "Единая Россия".