2019-01-18T12:44:25+03:00
Общество

Губернатор Владимир Сипягин федеральным СМИ: "Марина Чекунова уволена не будет!"

А 21 января в Струнино откроется детская поликлиника
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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На пресс-конференции губернатора Владимира Сипягина естественно спросили про ситуацию с больницами в Струнино, а также про высказывания врио вице-губернатора по социальной политике Марины Чекуновой. Вопрос был задан "Известиями" достаточно жестко и звучал так: "Почему вы до сих пор не уволили Марину Чекунову за ее вольные высказывания?"

На это Владимир Сипягин ответил, что Марина Чекунова - профессионал высочайшего уровня и уволена не будет. Что касается больниц и поликлиник в Струнино, то Сипягин отметил, что уже в понедельник, 21 января там откроется детская поликлиника.

Кстати, редактор издания "Зебра-ТВ" на вопрос о Чекуновой выдал такую ремарку: "Все, вы отработали свои деньги, не срывайте пресс-конфернцию, дайте поговорить о Владимирской области!"

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