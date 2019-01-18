2019-01-18T12:31:24+03:00
Общество

Губернатор Владимир Сипягин собирается провести прямые линии с жителями области

Там он надеется получить не заготовленные заранее вопросы и темы
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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На пресс-конференции губернатора Владимира Сипягина, которая проходит сейчас в областной администрации, он сказал, что собирается в ближайшее время провести прямую линию с жителями области. На этой линии он ожидает заранее не заготовленные вопросы.

Кроме того, Владимир Сипягин будет ездить по области для понимания проблем в каждом конкретном месте. Первая поездка состоится 1 февраля. Губернатор собирается наведаться в Ковров. Эти события ему нужны, чтобы встречаться с "не специально подготовленными жителями", а со всеми.

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