Губернатор Владимир Сипягин собирается провести прямые линии с жителями области

СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-18T12:31:24+03:00

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На пресс-конференции губернатора Владимира Сипягина, которая проходит сейчас в областной администрации, он сказал, что собирается в ближайшее время провести прямую линию с жителями области. На этой линии он ожидает заранее не заготовленные вопросы.

Кроме того, Владимир Сипягин будет ездить по области для понимания проблем в каждом конкретном месте. Первая поездка состоится 1 февраля. Губернатор собирается наведаться в Ковров. Эти события ему нужны, чтобы встречаться с "не специально подготовленными жителями", а со всеми.