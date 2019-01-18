2019-01-18T12:19:52+03:00
Происшествия

В Петушинском районе столкнулись 5 автомобилей

"ГАЗ-3010" сначала выкинуло на "встречку", а затем и на обочину
Артем Бердник
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..Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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Утром 18 января около 4.00 на 141-м километре М7 «Волга» водитель «Киа-Рио» не уступил дорогу «ГАЗ-3010». От удара «ГАЗ-3010» выехал на «встречку», где врезался в другой «ГАЗ-301». В одном из столкнувшихся автомобилей лежали бухты с проводами, выпавшие на проезжавший в сторону города Владимира «Хендай». Далее «ГАЗ-3010» выбросило на обочину, где он врезался в грузовой рефрижиратор 2834NE.

В результате ДТП водители автомобилей «ГАЗ-301» и «ГАЗ-3010» с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Владелец «Хендай» серьезных травм не получил

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