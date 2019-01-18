В ДТП под Александровом погибла девушка

СЕГОДНЯ 11:57 2019-01-18T11:57:36+03:00

Водитель не справился с управлением и выехал на "встречку"

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17 января около 18.00 на 30-м километре автодороги «Киржач-Александров» столкнулись два автомобиля, в результате ДТП 1 человек погиб и 2 человека пострадали.

По предварительной информации, 22-х летний водитель ВАЗ-2112 ехал из города Карабаново в сторону Александрова, из-за плохой погоды не справился с управлением и выехал на "встречку», где врезался в «Рено-Сандеро» под управлением водителя 1978 г.р.

В результате ДТП погибла 28-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-2112. Остальные участники ДТП были госпитализированы.