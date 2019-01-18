В Муром прибудет эшелон из 30 танков "Т-34" из лаосской армии

СЕГОДНЯ 11:25 2019-01-18T11:25:49+03:00

Их везут из Владивостока в подмосковный Наро-Фоминск

Изменить размер текста: A A

19 января в Муром прибудет эшелон из тридцати танков «Т-34», которые были переданы России лаосской армией. Город владимирщины станет последней железнодорожной станцией перед прибытием боевых машин времен Великой Отечественной войны в постоянный пункт дислокации - подмосковный Наро-Фоминск. Туда их везут из Владивостока.

Танки планируют использовать на военных парадах, для съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне, а также отправить на различные выставки и в музеи.

В Муроме легендарные танки встретят ветераны войны, ученики муромских школ и официальные лица. На вокзале будут звучать песни про танкистов и о Победе в исполнении оркестра инженерных войск.