В Муром прибудет эшелон из 30 танков "Т-34" из лаосской армии
19 января в Муром прибудет эшелон из тридцати танков «Т-34», которые были переданы России лаосской армией. Город владимирщины станет последней железнодорожной станцией перед прибытием боевых машин времен Великой Отечественной войны в постоянный пункт дислокации - подмосковный Наро-Фоминск. Туда их везут из Владивостока.
Танки планируют использовать на военных парадах, для съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне, а также отправить на различные выставки и в музеи.
В Муроме легендарные танки встретят ветераны войны, ученики муромских школ и официальные лица. На вокзале будут звучать песни про танкистов и о Победе в исполнении оркестра инженерных войск.