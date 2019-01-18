2019-01-18T10:12:22+03:00
Общество

Владимирский филиал «Т Плюс» проведет работы на теплосетях по улице Луначарского

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Владимирский филиал «Т Плюс» с 10.00 18 января будет проводить работы по устранению повреждения трубопровода в районе дома №22 «а» по улице Луначарского. В связи с этим от теплоснабжения и горячего водоснабжения будут временно отключены потребители 29 жилых домов (852 жителя), 2 детских, 2 учебных, 2 медицинских учреждения и 37 административных зданий. Завершить работы планируется к 09.00 19 января.

К проведению ремонта будут привлечены 20 специалистов и 7 единиц техники.

Компания «Т Плюс» приносит жителям свои извинения за доставленные неудобства и предпримет все усилия, чтобы выполнить работы максимально оперативно.

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