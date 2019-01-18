Посмотреть пресс-конференцию Сипягина можно будет в прямом эфире

СЕГОДНЯ 10:04 2019-01-18T10:04:08+03:00

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18 января в 11.00 начнётся прямая трансляция пресс-конференции губернатора Владимира Сипягина, посвящённой итогам первых 100 дней его работы в качестве главы региона.

Наблюдать за общением руководителя Владимирской области с представителями прессы можно будет на сайте областной администрации в разделе "On-line трансляция" (страница https://avo.ru/on-line-translacii, попасть на неё можно, кликнув по баннеру на главной странице сайта avo.ru), а также в прямом эфире и на сайте телерадиокомпании «Губерния 33» в разделе «Телевидение» (страница https://trc33.ru/tv/).