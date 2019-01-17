2019-01-17T21:06:34+03:00
Звезды

Владимирцы презентуют документальный фильм

Посмотреть его можно будет в областной научной библиотеке
Алексей СУХОВ
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29 января, в 17 часов во Владимирской областной научной библиотеке состоится премьерный показ документального фильма «Место, подобное раю небесному».

Фильм, посвящённый истории возрождения знаменитой Саввино-Сторожевской обители в Звенигороде и перенесению мощей преподобного Саввы, снят нашими земляками по сценарию владимирского поэта Дмитрия Кантова.

Создатели фильма полагают, что образцом для звенигородского князя Юрия Дмитриевича, при котором был основан Саввино-Сторожевский монастырь, служили великие владимирские князья Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо.

Вход - свободный.

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