Владимирцы презентуют документальный фильм
Посмотреть его можно будет в областной научной библиотеке
Изменить размер текста:
29 января, в 17 часов во Владимирской областной научной библиотеке состоится премьерный показ документального фильма «Место, подобное раю небесному».
Фильм, посвящённый истории возрождения знаменитой Саввино-Сторожевской обители в Звенигороде и перенесению мощей преподобного Саввы, снят нашими земляками по сценарию владимирского поэта Дмитрия Кантова.
Создатели фильма полагают, что образцом для звенигородского князя Юрия Дмитриевича, при котором был основан Саввино-Сторожевский монастырь, служили великие владимирские князья Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо.
Вход - свободный.