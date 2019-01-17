Владимирцев приглашают поучаствовать в флешмобе "Хранители птиц"

СЕГОДНЯ 20:49 2019-01-17T20:49:21+03:00

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Движение ЭКА запустило всероссийский флешмоб “Хранители птиц”.

Его участники узнают, как и чем можно подкармливать птиц, как смастерить кормушку и как вовлечь других в заботу о пернатых. Участников ждут интересные вебинары от ведущих российских орнитологов и полезные экоподарки.

Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на портале и выполнить ряд несложных задач с помощью инструкций, подготовленных организаторами: соорудить кормушку для птиц за окном или во дворе; регулярно подкармливать птиц; разместить плакат о том, как правильно помогать птицам, в парке или во дворе; рассказать о флешмобе в социальных сетях с хештегом #хранителиптиц #эковики.

- По данным орнитологов, из-за недостатка корма зимой гибнет более половины городских птиц. Зачастую пернатые переживают зиму только благодаря подкармливающим их людям. Но неправильная помощь человека приводят к гибели птиц. Наша задача - научить людей правильно заботиться о пернатых, - отмечает директор Движения ЭКА Елена Горохова.