2019-01-17T20:42:45+03:00
Общество

Организация АРДИ "Свет" ищет лошадь для иппотерапии

По этой программе занимается около ста детей с инвалидностью
Алексей СУХОВ
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«Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «Свет» с 1998 года ведет программу «Иппотрепапия и лечебная верховая езда», по этой программе занимается около 100 детей и молодых людей с инвалидностью.

Организация примет в дар или приобретет лошадь для программы «Иппотерапия и ЛВЕ».

Для работы по Иппотерапии и ЛВЕ пригодны лошади любой породы, если они спокойные, добронравные и обладают уравновешенной нервной системой. Предпочтение следует отдавать не высококровным, породистым лошадям, а простым и беспородным. Если же лошадь все-таки породистая, то желательно, чтоб в прошлом она не участвовала в скачках или бегах.

Лошадь не должна быть высокой. Нежелательна высокая костистая холка, так как на такую лошадь нельзя будет посадить ребенка без седла, а этот способ широко применяется в ЛВЕ.

По возрасту для занятий наиболее подходят лошади между 5-6 и 13-14 годами. К 5-6 годам лошадь уже сложилась и физически и эмоционально, поэтому можно не опасаться неожиданного проявления каких-либо нежелательных качеств.

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