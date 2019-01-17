Владимирской скорой помощи исполнится 100 лет

СЕГОДНЯ 19:12 2019-01-17T19:12:35+03:00

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18 января исполнится 100 лет со дня образования региональной службы скорой помощи. Сегодня в штате скорой помощи областного центра работает 270 человек, круглосуточно работает 18 бригад. Ежегодно станция скорой помощи принимает более 100 тысяч вызовов.

Станция имеет свой автопарк, который за последние годы обновился на 90 процентов. Все автомобили оснащены в соответствии с отраслевым стандартом, имеют современное оборудование, позволяющее оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне. Здесь внедрены и широко используются догоспитальный тромболизис, внутрикостный доступ, теле-ЭКГ.