В Петушинском районе поймали водителя, повторно севшего за руль пьяным
теперь ему грозит солидный штраф или срок в тюрьме
Изменить размер текста:
5 января экипаж ДПС на трассе М-7 «Волга» в Петушинском районе остановил «ВАЗ-2107» под управлением 48-летнего местного жителя.
Госавтоинспекторы, увидев автолюбителя, заподозрили, что мужчина нетрезв. После прохождения медосвидетельствования подозрения подтвердились.
При разбирательстве выяснилось, что в июне прошлого года петушинец уже был оштрафован за аналогичное преступление и лишен права управления авто.
14 января в отношении мужчины возбуждено уголовное дело "нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".