В Петушинском районе поймали водителя, повторно севшего за руль пьяным

СЕГОДНЯ 17:33 2019-01-17T17:33:40+03:00

теперь ему грозит солидный штраф или срок в тюрьме

Изменить размер текста: A A

5 января экипаж ДПС на трассе М-7 «Волга» в Петушинском районе остановил «ВАЗ-2107» под управлением 48-летнего местного жителя.

Госавтоинспекторы, увидев автолюбителя, заподозрили, что мужчина нетрезв. После прохождения медосвидетельствования подозрения подтвердились.

При разбирательстве выяснилось, что в июне прошлого года петушинец уже был оштрафован за аналогичное преступление и лишен права управления авто.

14 января в отношении мужчины возбуждено уголовное дело "нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".