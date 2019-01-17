2019-01-17T17:13:35+03:00
Происшествия

Вязниковец «обчищал» дачные дома и сдавал все в металлолом

У одной жительницы он украл металлическую кровать
Артем Бердник
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7 января в полицию по Вязниковскому району обратилась местная жительница, сообщившая, что с ее дачи украли металлическую кровать и садовые инвентарь. Спустя неделю, 15 января другой житель Вязников сообщил, что у него похитили металлические изделия. Всего вязниковцев обворовали на 12000 рублей.

Спустя день оперативники задержали 30-летнего безработного жителя Вязниковского района, который ранее уже попадался на подобных преступлениях. Мужчина во всем признался. Теперь ему грозит реальный срок.

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