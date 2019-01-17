2019-01-17T17:06:17+03:00
Общество

МЧС проверят «Киномакс-Буревестник» на соблюдение правил пожарной безопасности

В прошлые разы они уже получали штрафы за нарушения
Артем Бердник
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Вечером 16 января из «Киномакса-Буревестник» пожарным пришлось эвакуировать 70 человек, в связи с коротким замыканием проводки. На место выехали сразу 4 пожарных машины МЧС России по Владимирской области. К счастью, их помощь не пригодилась и сотрудники кинотеатра самостоятельно ликвидировали небольшое возгорание между вентилятором и воздуховодом на площади 200 кв.м

Областная прокуратура в связи с произошедшим сделала представление на проведение внеплановой проверки в кинотеатре.

- За 24 часа мы должны будем предупредить владельцев о грядущем мероприятии. Уже завтра там будут работать сотрудники МЧС, - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

Напомним, что еще в прошлом году «Киномаксу-Буревестнику» выписали несколько штрафов за нарушения правил пожарной безопасности, всего же их было 13. Руководителям было дано время на устранение проблем, но проблемы, видимо, все равно остались.

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