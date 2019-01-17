2019-01-17T15:53:47+03:00
Общество

Владимирская ТЭЦ-2 успешно прошла испытания мощности

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На Владимирской ТЭЦ-2 (входит в состав Владимирского филиала ПАО «Т Плюс») успешно проведены аттестационные испытания для определения фактической располагаемой мощности. Генерирующее оборудование станции отработало с максимально возможной выдачей электрической нагрузки в течение 8 часов. По результатам испытаний были достигнуты показатели в 599,341 МВт при установленной мощности 596 МВт.

Подобные испытания проводятся на теплоэлектроцентралях раз в три года в соответствии с регламентами Системного оператора для подтверждения предельного объема поставки мощности. В существующей и перспективной схеме теплоснабжения областного центра Владимирская ТЭЦ-2 занимает центральное место и обеспечивает около 80% потребности в тепловой энергии в городе Владимире и более 30% потребности области в электрической энергии.

Первая очередь Владимирской ТЭЦ-2 была введена в эксплуатацию в 1962 году. За свою историю теплоэлектроцентраль неоднократно модернизировалась. С 1982 по 1995 год были построены и введены в эксплуатацию вторая и третья очереди станции. С 1 января 1999 года Владимирская ТЭЦ-2 перешла на использование природного газа как основного вида топлива. Новая страница в истории станции открылась в 2014 году с вводом в эксплуатацию парогазовой установки мощностью 230 МВт.

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